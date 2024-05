Europei di Calcio 2024 - Spalletti convoca gli Azzurri | dal 31 maggio raduno a Coverciano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23– Scatta l’avventura aglidiper la Nazionale Italiana Maschile. La competizione si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio, con la finale a Berlino. E gli, campioni in carica, sognano lo splendido bis storico. Intanto sono stati diramati iti per il, da Mister Luciano, che si svolgerà al Centro Tecnico didal 31. L’Italia affronterà due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 4 e il 9 giugno. Il 6 Misterconvocherà gliufficiali per il torneo continentale. La partenza è fissata per il 10 giugno. L’Italia è inserita nel Gruppo A con la stessa Germania, padrona di casa, Scozia, Ungheria e Svizzera. Di seguito iti del– Fonte figc.it Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino); Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).