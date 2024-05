Orari F1 Monaco 2024 - dove vedere il Gp di Montecarlo in tv | Sk - Now e Tv8

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio– La Formula 1 è già pronta per il secondo fine settimana di gara consecutivo in Europa. Dopo aver fatto tappa a Imola, in un weekend che ha visto McLaren e Ferrari avvicinarsi tantissimo a Red Bull, ora il Circus arriva in quello che è il Gran Premio più glamour del mondo, ovvero a. Nel Principato dila qualifica è, storicamente, fondamentale per ottenere un buon risultato nella gara domenicale, data la natura stretta e contorta del circuito cittadino più difficile del mondiale. I top team, dunque, si stanno preparando a un sabato di fuoco, nel quale il setup, la meccanica delle monoposto e, soprattutto, il coraggio e l'abilità dei piloti saranno cruciali per ottenere la pole position. Il circuito diIl tracciato cittadino dinasce nel lontano 1929, quasi un secolo fa ormai, e fa parte del calendario della Formula 1 fin dall'esordio della competizione a ruote scoperte per eccellenza.