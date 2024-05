Clima - ondata di caldo in Pakistan | 26 milioni di bambini non potranno andare a scuola per una settimana

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Almeno 26diinnonper unain previsione di un’dicon temperature che supereranno di 6-8 gradi le medie stagionali. La denuncia arriva da Save the Children, secondo cui “il 52 per cento degli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia del Punjab, la più popolosa del Paese, nonentrare in aula dal 25 al 31 maggio”. Gli esami di fine anno si svolgeranno comunque, hanno precisato le autorità locali, rassicurando i genitori preoccupati per gli obsoleti impianti di ventilazione nei plessi scolastici e i frequenti blackout che in alcune regioni durano fino a 15 ore al giorno. Secondo il servizio meteorologicoo, tre ondate diinteresseranno il Paese a partire da fine maggio e per tutto il mese di giugno. Le vacanze estive iniziano di solito il 1 giugno in, il quinto Paese più popoloso al mondo ma anche uno dei più vulnerabili ai cambiamentitici.