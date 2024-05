Pomeriggio 5 senza conduttrice | Buonamici titubante - Myrta Merlino emigra

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Che ne sarà della prossima edizione di5? Da tempo, ormai, si vocifera circa il mancato rinnovo dialla conduzione del talk show pomeridiano. Al suo posto sembrava essere pronta a sbarcare Cesara. A quanto pare, però, le cose non sarebbero così scontate. Ecco cosa è emerso in queste ore. Cesararifiuta la conduzione di5? Sull’ultimo numero del magazine Oggi è stata diffusa una notizia alquanto incresciosa che riguarda5. Nello specifico, lo show attualmente condotto da, con la collaborazione di Giuseppe Brindisi che l’ha sostituita svariate volte, pare sia rimasto sprovvisto di. Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe essere molto propenso ad avere Cesaraalla guida del format, tuttavia, la donna non sarebbe così entusiasta. Pare, infatti, che lapossa rifiutare, alla fine, di condurre5.