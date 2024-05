Ida Platano - Ex Marito | Ecco Perché È Finita!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ida, ex: l’ex tronista ha vissuto un matrimonio durato 10 anni. Lei stessa ha rivelato per quale motivo sono finite le cose tra loro e quali siano oggi i rapporti! Idaè stata una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne. Come tutti sanno, il suo percorso non è stato affatto fortunato e la, tra una vicenda e l’altra, è rimasta alla fine senza corteggiatori. In molti però sono curiosi di conoscere anche le sue storie del passato, tra cui quella con il suo ex, di cui si è sempre parlato poco. Ida: i motivi della separazione dall’ex! Idaè tornata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per via del suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Dopo la sorpresa iniziale per il suo ruolo di tronista, Ida ha iniziato a ricevere molte segnalazioni sul suo corteggiatore Mario.