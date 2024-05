Tiro a volo | Scocchetti lotta per la finale dopo 100 piattelli agli Europei 2024 Bacosi tenta la rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Proseguono le qualificazioni in quel di Lonato del Garda, località che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi, rassegna contrassegnata quest’oggi dalla quarta e dalla quinta serie della fase ad eliminazione dello skeet. In campo femminile la tiratrice azzurra meglio piazzata continua ad essere Simona, attualmente nel gruppo al quarto postoessersi resa protagonista di due tranche da 24/25 che le hanno permesso di raggiungere quota 95/100, totale condiviso con altre quattro concorrenti, tra cui la finlandese Marjut Heinonen, la slovacca Monika Stibrava, la neutral Daria Turolo e la cupriota Andreou Panagiota. In risalita poi Dianache, a seguito di due serie senza errori si è avvicinata ai piani alti raggiungendo 94/100, score con cui si è accomodata nel gruppo al nono posto. Decisamente più staccata invece Martina Bartolomei, anche oggi non particolarmente brillante come testimoniano le due prove da 21/25 e da 20/25 con cui si è dovuta acconre di 89/100.