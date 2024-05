Camila Cabello lancia He Knows in collaborazione con Lil Nas X

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 23 maggio 2024)con Lil Nas X – Credit David DickensonMILANO –ha pubblicato il videoclip della nuova traccia “He” incon Lil Nas X, tratta dal suo nuovo album “C, XOXO” in uscita in tutto il mondo il prossimo 28 giugno e già disponibile per il pre-order. Il video è diretto da Onda (Big Sean, J Cole) e vede i due artisti impegnati in una ‘guerra’ provocante sulla pista da ballo, attorniati da un gruppo di amici, “testimoni” dell’attrazione amorosa reciproca tra i due protagonisti. L’atmosfera nel club s’incendia e la passione è alle stelle. Billboard ha scritto che questo brano “sfrutta l’aspetto più tagliente del precedente singolo I Luv It ma offre melodie pop più immediate con tanto di battiti di mani e un importante ritornello”. ROLLING STONE, invece, ha definito il videoclip “cinematografico e divertente”. La scorsa settimanae Lil Nas X hanno celebrato l’uscita del brano raggiungendo i fan accorsi per ballare e divertirsi al gay club di Los Angeles, “Heart Weho”.