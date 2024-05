Strage di scimmie in Messico - muoiono e cadono dagli alberi per l’ondata di caldo I veterinari | Erano molli come stracci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una scena raccapricciante per molti messicani. Ben 83urlatrici sono state trovate morte per terra nello stato di Tabasco, sulla costa del Golfo del. Altri sono stati salvati dai residenti, inclusi cinque che sono stati portati d’urgenza da uno locale che ha fatto di tutto per salvarli. “Sono arrivati ??in condizioni critiche, con disidratazione e febbre – ha detto all’Associated Press il dottor Sergio Valenzuela -.. È stato un colpo di calore“.didelè stata collegata alla morte di almeno 26 persone da marzo.e i soccorritori affermano che comunque il numero di vittime delleurlatrici è superiore al centinaio. Lo scorso martedì 21 maggio diverse zone del Paese si sono raggiunti i 45 gradi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Associated Press (AP) (@apnews) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.