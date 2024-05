Nuovo corso per l' Asolo Prosecco | Ugo Zamperoni si ritira Michele Noal verso la presidenza

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 23 maggio 2024) A distanza di pochi giorni dal rinnovo del Cda del Conegliano Valdobbiadene, il 21 maggio è stata la volta dell’che, esattamente come accaduto per i cugini orientali, ha registrato un’assemblea decisamente partecipata, segno della forte volontà di rinnovamento che alimentava la base. Il ritiro diMotivo del contendere era lauscente almeno da un anno invitata dall’assemblea a fare un passo indietro ma che ha invece tenuto ben salda fra le mani la gestione del consorzio fino al termine del mandato nonostante le continue accuse di gestione poco collegiale. Ugo, presidente uscente, ha provato anche a presentare nuovamente la sua candidatura a pochi giorni dalla chiusura delle liste ma altrettanto all’improvviso, in questo caso a pochi giorni dalle elezioni, l’hata lasciando in pratica il via libera al rinnovamento. I candidati eletti sono quindie Fabio Baratto fra i viticoltori; Antonio Dal Bello, Mattia Bernardi e Giovanni Ciet fra i vinificatori; Silvia Costa, Enrico Bedin, Claudio Galosi e Giancarlo Moretti Polegato fra gli imbottigliatori mentre Ermenegildo Giusti rappresenta il Montello Rosso e Salvatore Feletti l’Montello.