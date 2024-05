Concorrenti Grande Fratello - i primi rumors sul cast | chef ed ex soubrett - chi ci sarà?

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da qualche giorno sono ufficialmente partiti iing per la nuova edizione deled è già caccia ai nuovi. Chiospitato nella spiatissima Casa del reality condotto anche nella prossima stagione da Alfonso Signorini?: le prime indiscrezioni Il padrone di casa delha già annunciato la sua intenzione di voler prendere personalmente parte alla ricerca dei nuovidel programma. Il suo intento sarebbe quello di conoscerli meglio prima ancora di poter annunciare ufficialmente il. Nel frattempo però, emergono isui papabili gieffini e tra loro pare cispazio anche per uno(sempre molto apprezzato in Casa) e per una exe. A svelarlo ci ha pensato l’esperto di gossip sui social, Amedeo Venza, il quale in una sua Stories ha anticipato: Mentre Alfonso invita tutti a scrivergli in direct per proporsi come concorrente, stanno già contattando alcuni volti più o meno noti! Come unomolto conosciuto e un’exe TV.