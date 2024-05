LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso il final block Asya Tavano si gioca il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:11 Si prosegue con la secondae per iltra lo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili ed il canadese Kyle Reyes. 16:08 Ancora uchi mata di Arai! Doppio waza-ari e dunque vittoria per ippon del giovane nipponico. 16:06 Due minuti al termine dell’incontro. Per il momento l’esperto Fonseca (due ori) non riesce ad aprire varchi nelle difese avversarie. 16:04 Uchi mata bellissimo di Arai che dopo 10 secondi piazza l’immediato waza-ari. 16:03 Ci siamo. Prima sfida per ilche vede opposto il giapponese Dota Arai al portoghese Jorge Fonseca. INIZIA ILDEI PESI MASSIMI 15:57 Ancora qualche minuto di attesa prima della presentazione deiisti dei -100 kg maschili. 15:52 Incontri per le medaglie che inizieranno come di consueto alle 16.00. Si parte con gli incroci dedicati alla categoria dei -100 kg maschili. 15:47 Italia che torna are per una medaglia con