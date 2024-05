(Di giovedì 23 maggio 2024) Prato, 23 maggio 2024 –tra il 41 e il 45 per cento, Ilaria Bugetti tra il 40 e il 44 per cento. Secondo ilcommissionato da Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Toscana all’istituto di ricerca SWG, è questa la forbice entro la quale si muovono il candidato dele quello del centrosinistra a sedici giorni dal voto per leamministrative. Il committente ha chiesto ai sondaggisti di SWG di stimare, attraverso interviste telefoniche, il voto al primo turno e l’esito ponein. “Mi aspettavo questo risultato: la nostra è una campagna elettorale con la gente e tra la gente, non sono sorpreso perché il feedback mi aveva già dato questa sensazione – il commento di– ho deciso di intraprendere un’operazione verità con questoe ho scelto SWG, istituto che non ha bisogno di presentazioni. Quando si ha una base scientifica affidabile, il rumore di sottofondo lo si può anche lasciare andare.

Elezioni, il sondaggio del centrodestra: “Gianni Cenni in vantaggio” - Elezioni, il sondaggio del centrodestra: “Gianni cenni in vantaggio” - Il sondaggio commissionato da FdI all’istituto di ricerca Swg dà il candidato del centrodestra fra il 41 e il 45% e Ilaria Bugetti fra il 40 e il 44 ... lanazione

Amministrative, Gianni Cenni in vantaggio su Ilaria Bugetti: a dirlo è il sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia a SWG - Amministrative, Gianni cenni in vantaggio su Ilaria Bugetti: a dirlo è il sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia a SWG - PRATO - Gianni cenni tra il 41 e il 45 per cento, Ilaria Bugetti tra il 40 e il 44 per cento. Secondo il sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia – ... piananotizie

Elezioni Prato, il sondaggio SWG per FdI vede Cenni (cdx) avanti su Bugetti al ballottaggio - Elezioni Prato, il sondaggio SWG per FdI vede cenni (cdx) avanti su Bugetti al ballottaggio - Gianni cenni tra il 41 e il 45 per cento, Ilaria Bugetti tra il 40 e il 44 per cento. Secondo il sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia – Alleanza ... gonews