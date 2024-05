Rugby - Gloucester e Sharks si giocano la Challenge Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si chiude questo weekend la stagione deleuropeo e a Tottenham andranno in scena le finali delle due coppe continentali. E venerdì sera all’Hotspur Stadium scenderanno in campo gli inglesi die i sudafricaniper giocarsi il titolo dellaCup. Si tratta di una sfida tra due formazioni che puntano tutto sullaCup per dare un senso a una stagione molto difficile.in Premiership ha perso 13 delle 18 partite giocate, chiudendo al penultimo posto, uno score simile agli, che hanno perso 13 delle 17 partite giocate nell’UnitedChampionship. La notizia più importante in chiave finale sarà l’assenza di Lukhanyo Am nelle fila degli, con l’ala degli Springboks che è uscita infortunata nell’ultima partita giocata contro la Benetton Treviso. Sudafricani che, però, si presenteranno con la formazione migliore possibile, come si è visto proprio contro i veneti, dove sono tornati disponibili gli Springboks in rosa.