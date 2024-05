La macchina lancia monete davanti alla fontana di Trevi era una trovata pubblicitaria

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 18 maggio 2024 è stata pubblicata su Facebook una foto che mostra un totem elettronico bianco posizionatodi, a Roma. Nella descrizione che accompagna l’immagine si legge: «GUALTIERI, HA FATTO LA PIDDINATA DEL MILLENNIO!dihanno instto una macchinetta elettronica… appoggi la carta di credito e quellala monetina dentro la». Si tratta di un contenuto fuorviante, presentato senza il contesto necessariosua reale comprensione. Il 25 gennaio 2024 è stata effettivamente instto un totemdi, monumento romano diventato famoso anche per il tradizionale gesto del “lancio della moneta”. Come spiegato all’epoca da Il Corriere della Città, sito web di notizie della regione Lazio, il totem era una macchinettadi Travel Wallet, società coreana che fornisce servizi di cambio valuta (il nome della società compare sul totem), e l’instzione era parte di una campagna

Alfredo Di Bello, tassista di notte da 10 anni: "Roma sempre più pericolosa. Spray al peperoncino sempre con me" - ...pienoni a Fontana di Trevi, Colosseo, San Pietro. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Raccomandati per te Incongruenza di genere, le associazioni manifestano davanti ... roma.repubblica

Il centenario di Matteotti alla Camera, il suo ultimo discorso contro il fascismo davanti a Meloni e La Russa - Quattro relatori: il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, Vespa medesimo, lo storico Emilio Gentile, Luciano Violante, e l'attore Alessandro Preziosi. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti ... repubblica