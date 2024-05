Blitz anti-Israele - ex deputato dei Verdi scala Montecitorio e issa le bandiere della Palestina video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ultima follia, in salsa elettorale, pro. Questa volta a gridare con il nemiconon sono gli studenti ma un ex parlamentare dall’acre passato militante, candidato alle europee con Bonelli e Fratoianni. Protagonista delsolidario alla Camera Stefano Apuzzo, già parlamentare dei, che dopo aver scavalcato una finestra laterale si è arrampicato sul balcone sopra l’ingresso principale di Palazzo. Raggiunto il parapetto ha esposto duepro Pal sul balcone diImmancabile pugno chiuso verso l’alto, Apuzzo ha strillato gli slogan più gettonati dai militant0 Pro Pal sul Medioriente. “Basta armi italiane per il genocidio in corso a Gaza. Liberare gli ostaggi di” ha urlato dal balcone attirando l’inevitabile attenzione dei pass. Poi è rientrato dalla stessa finestra laterale dalla quale aveva raggiunto l’esternoCamera.