Atalanta - ricavi dall’Europa League da record e non solo | quanto incassa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) La favolain Europasi è conclusa nel migliore dei modi, con la Dea che ha conquistato il tanto ambito trofeo tornando a vincere dopo 61 anni e portando per la prima volta in Italia la coppa della seconda competizione continentale da quando si chiama così. Un miracolo sportivo? Non proprio, perché chi conosce l’e la famiglia Percassi sa bene che il trionfo è il traguardo, se non addirittura il punto di partenza, di una lunga storia imprenditoriale. Un progetto che ha prima portato i nerazzurri a essere competitivi in Italia, poi ha strabiliato in Europa in Champions e, sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, ha conquistato tre finali di Coppa Italia e il l’ambita vittoria in Europa. Un successo che, tradotto nel bilancio, vale molto per il club di Bergamo. I premi per la vittoria dell’EuropaIl 3-0 contro il Bayer Leverkusen che ha portato l’a conquistare la vittoria dell’Europanon èun risultato importante contro un avversario tosto, ma molto di più.