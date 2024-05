Il virus del Covid potrebbe rivelarsi un vaccino anti-tumorale Pubblicato lo studio del Pascale

(Di giovedì 23 maggio 2024) IlSars-Cov-2 ha molecole simili a quelle tumorali. Persone vaccinate o che hanno contratto l’infezione da Coronamostrano una risposta immune crociata: l’esposizione agligeni delrappresentare una “vaccinazione preventiva” per i tumori soprattutto del seno, fegato, colon e melanoma. Lo dimostra, per la prima volta, unotutto italiano, condotto dall’Istituto dei tumori di Napoli, che saràsulla rivista “Frontiers in Immunology”. Il lavoro descrive che ilSars-CoV-2 presenta nelle sue proteinegeni che condividono una elevata omologia di sequenze e di conformazione congeni espressi dalle cellule tumorali. In particolare, questi ultimi sono specificamente espressi dalla cellule del tumore al seno, al fegato, al colon e del melanoma. Inoltre, viene dimostrato che cellule del sistema immunitario (linfociti T), da soggetti vaccinati o che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2, sono in grado di cross-reagire con gligeni virali e tumorali.

Ci sono caute speranze per un possibile vaccino contro l'HIV - Una delle chiavi potrebbe essere colpire più regioni dell'involucro del virus, in modo che non possa più scappare. focus

Leucemia, studiata tecnica di mixaggio tra sangue malato e sano - ... ad esempio, per correggere specifici difetti genetici o per generare resistenza ai virus, tra cui ... L'approccio studiato, adesso, "potrebbe aprire la strada a nuove opzioni terapeutiche per i pazienti ... tg24.sky