Isola 18 - ex corteggiatore di Uomini e Donne demolisce Vladimir Luxuria | Mai vista persona più anti televisiva e antipatica

(Di giovedì 23 maggio 2024) La nuova edizione de L’dei Famosi, attualmente in onda su canale 5, non sembra essere riuscita a convincere i telespettatori, tant’è che gli ascolti del reality condotto da, non solo si confermano ben al di sotto della media delle passate edizioni, ma settimana dopo settimana continuano a scendere, con la puntata di mercoledì che ha raggiunto il 12 % di share. Tra i tcommenti apparsi sul web in queste ultime ore a proposito della puntata e del cast del reality, ci sono stati anche quelli dell’exdiSonny Di Meo, scelta dell’ex tronista Sara Shaimi, con la quale ha avuto la sua prima figlia Nora Belle. Ieri sera, mentre guardava la puntata, Sonny si è lasciato andare ad alcuni commenti al vetriolo sue su parte del cast. A proposito della conduttrice, Sonny ha affermato: Certo che non ho mai visto unapiù… piùpatica e di così mal gusto in tutto quello che dice quando apre bocca… scontata… è sempre con le solite solfe sul femminismo e il perbenismo… che schifezza sta… Non ho paura a scrivere certe cose… perché non ci andrei comunque io se dovessero mai chiamarmi a un’presentata da sto soggetto.