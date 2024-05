Caserta - bradisismo | intesa tra Federalberghi e Protezione civile per accogliere le popolazioni allontanate dai Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiConfcommercio Campania al fianco delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni neiper effetto del. Anche a. L’associazione di categoria ha sottoscritto infatti un accordo quadro triennale con laper offrire alloggio e ospitalità, seppur temporanee, ai cittadini già evacuati e alla popolazione che eventualmente dovesse essere allontanata nelle prossime settimane per scopi precauzionali dall’area interessata dal fenomeno sismico. Così come era accaduto a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e all’arrivo in tutta la provincia di migliaia di profughi, quando le strutture ricettive misero a disposizione le camere ad una tariffa congrua e calmierata che tenesse conto del contesto emergenziale, così ora alberghi e B&B si dicono pronti a dare supporto alle famiglie in difficoltà per assicurare loro condizioni uniformi di ospitalità.