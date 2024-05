Roland Garros 2024 - il tabellone di Musetti e il possibile ruolo di alleato di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lorenzoesordirà alaffrontando il colombiano Daniel Galan. Il numero 31 del ranking ATP dovrà fronteggiare l’insidioso sudamericano, attuale numero 105 contro cui ha vinto l’unico precedente (due anni fa nei quarti di finale dell’ATP 250 di Napoli). Il 22enne, reduce dalla sconfitta contro Francesco Passaro nell’atto conclusivo del Challenger di Torino, è chiamato a una pronta reazione, visto che in questa stagione non ha raccolto grandi risultati, come evidenziano le eliminazioni all’esordio ai Masters 1000 di Madrid e Roma. In caso di successo, Lorenzoincrocerà al secondo turno il vincente del confronto tra il francese Gael Monfils e il brasiliano Thiago Seyboth Wild: contro il 37enne padrone di casa, numero 38 del circuito, ha perso tre anni fa a Vienna; contro il 24enne sudamericano, numero 58 del ranking ATP, si è inchinato poche settimane fa a Madrid.