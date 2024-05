Palermo - i collettivi sfruttano Falcone per prendersela con la polizia e Meloni Semplicemente ridicoli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Solo ai giovani deidi ultrasinistra poteva venire in mente di sfruttare l’anniversario della morte di Giovanniper inscenare auna ridicola protesta contro la “repressione”, prendendosela coi “manganelli” dellae con la premierche difende le forze dell’ordine. Solo un imbecille totale utilizzerebbe proprio questa ricorrenza infatti, sorvolando con beota disinvoltura sul fatto che conperirono tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Tre poliziotti che indossavano le stesse divise dei manganellatori contro cui manifestano i geni del collettivo “Our voice” di. Voce che era meglio, molto meglio, restasse in silenzio almeno in questa giornata. Invece si sono fatti riconoscere anche in questo 23 maggio. Quattro di loro vestiti come poliziotti in assetto antisommossa e schierati al fianco di una giovane seduta su uno scranno che rappresenta la presidente del Consiglio, Giorgia, nell’atto di coprirsi la testa e il volto con la giacca.