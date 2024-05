F1 in chiaro in tv | l’annuncio è ufficiale - tifosi di sasso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024) Formula Uno innon piace proprio aiche dopo un solo weekend in regalo si ritrovano sempre allo stesso punto. Ecco la situazione I tempi della Rai che aveva i diritti delle gare di Formula Uno e che in ogni parte del Mondo faceva vedere le immagini della gara sono distanti anni luce. Le cose sono cambiate, con Sky Sport che si è preso tutto il malloppo. Sky Sport ha i diritti della Formula Uno (Lapresse) – Ilveggente.itNello scorso fine settimana anche iche non posseggono un abbonamento alla tv satellitare hanno potuto godere dello spettacolo della pista di Imola. Nell’occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, infatti, tutte le immagini della gara e anche le qualifiche sono andate in diretta su TV8, canale che come sappiamo appartiene a Sky ed è in, che ha regalato di fatto la gioia e la passione dei motori a tutti i. Nel prossimo fine settimana, quindi senza sosta, il Circus tornerà in pista e lo farà in quella che è una delle gare più affascinanti della stagione, quella del Principato di Monaco.