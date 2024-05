Carlo Acutis - il patrono di Internet morto a 15 anni diventa Santo Ecco il miracolo che il Papa ha riconosciuto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024), il ragazzo stroncato a 15da una leucemia fulminante nel 2006, conosciuto come il “di”,. Durante l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto per le Cause dei Santi, ilha infatti autorizzato il Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti ilattribuito all’intercessione del beato, fedele laico. Nel suo caso di canonizzazione, è stata ritenutasa la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di seiaffetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita del pancreas, evidenziata da un esame clinico nel 2012, che avrebbe potuto essere corretta solo con un intervento chirurgico., il “di” sarà proclamatosarà proclamato, passando così dal culto locale che è proprio dello status di beato, al culto universale che caratterizza i santi canonizzati», scrive il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, dopo la notizia chericeverà l’onore degli altari.