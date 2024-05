Giordana Angi pubblica il suo primo album internazionale She’s so Great | brani in lingua inglese e duetto con Sting

(Di giovedì 23 maggio 2024) “so” è il titolo deldi. La cantautrice e polistrumentista italo-francese ha scelto dire alcuniina cui si aggiunge und’eccezione, in italiano, con. Vediamo da quando sarà disponibile e quali sono le tracce contenute nell’il: “so” Dopo il percorso nella scuola di Amici, la carriera dicontinua a regalare successi ericchi di emozione. La cantautrice ha infattito il suoprogetto discograficoche prende il nome di “so” (lei è così fantastica). Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 23 maggio 2024, l’sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di 10in cui viene fuori la multiculturalità dell’artista, in un viaggio tra suoni acustici ed elettronici con sfumature pop, rock e folk che hanno come filo conduttore i sentimenti.

