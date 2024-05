MotoGP GP Catalunya 2024 - Bagnaia | Aprilia moto da battere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) “L’anno scorso era andata bene in realtà rispetto alle stagioni precedenti. Ero molto competitivo, sapevo di poter lottare con lee il potenziale c’era. Purtroppo non è andata, vediamo quest’anno: la nuovaci può aiutare, forse avremo più percorrenza. Ma sicuro lesono leda”. Così Pecconel corso della conferenza stampa in vista del Gran Premio didella. I ricordi, come sottolineato, non sono piacevoli per il pilota della Ducati in Catalogna: “La caduta del 2023 è stata una delle più brutte della mia carriera, era inattesa ed è stato un gran colpo. Non è stato facile, ma ho già combattuto questa battaglia l’anno scorso. Sono sicuro che non ci sarà nessuna ripercussione per il weekend” SportFace. .