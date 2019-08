Amazzonia in fiamme | incendi record | “C’è una guerra in corso nel mondo contro il Brasile”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato le ONG per i vastiche stanno colpendo l’. “Forse – non lo sto affermando – stanno compiendo alcune azioni criminali per attirare l’attenzionedi me,il Governo del Brasile“, ha dichiarato Bolsonaro. L’Associated Press riporta che a chi domandava prove per queste accuse il presidente brasiliano non le ha fornite. “C’è unainnelil Brasile, unadi informazione“, ha dichiarato Bolsonaro. Brasile,indiNel 2019 la foresta pluviale amazzonica del Brasile ha registrato un numerodi. Il National Institute for Space Research (INPE) ha reso noto che si è registrato un aumento dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il fumo degli– spiega la BBC- ...

