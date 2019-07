Atletica | Mondiali Doha 2019 | Caster Semenya non ci sarà! Annullata la sospensione della

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019) Nuovo colpo di scena nella vicenda: il tribunale federale svizzero ha annullato lanorma IAAF che impone alla sudafricana (e alle altre atlete intersex) cure ormonali per poter gareggiare con le donne e così ora la 28enne non potrà prendere parte (a meno di ulteriori improbabili capovolgimenti) aidiin programma atra fine settembre ed inizio ottobre. A rivelarlo, secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport” è Dorothee Schramm, avvocato tedesco che segue il caso, che comunque non pare essere giunto al termine, in quanto la sudafricana non si dà per vinta secondo quanto detto alla Rosea: “Sono molto delusa dall’impossibilità imposta di difendere un titolo così faticosamente conquistato, ma tutto ciò non mi scoraggerà dal continuare la mia battaglia a favore dei diritti umani di tutte le atlete donne ...

