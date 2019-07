Microsoft Foto si aggiorna | UI migliorata Insider

surface-phone

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’appdi Windows 10 si èta ieri per glinel ramo Fast introducendo alcuni miglioramenti per l’interfaccia utente. Novità in questa versione UI: La barra in alto è più compatta e non presenta più l’effetto trasparenza del Fluent Design. Le sezioni (raccolta, album, contatti, cartelle e progetti video) sono state spostate alla sinistra della barra di ricerca. Editor video: I controlli nella Storyboard (nella parte inferiore) sono stati allineati a destra. Nel menu “…” è stata aggiunta una voce che consente di creare un backup del video in fase di creazione. Altre novità: Con questomento viene installato automaticamente un nuovo componente dallo Store: Componente aggiuntivo dei supporti. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diè numerata ...

windowssave : RT @WindowsBlogIta: #MicrosoftFoto per #Windows rinnova il layout grafico dell'app e introduce altre novità - WindowsBlogIta : #MicrosoftFoto per #Windows rinnova il layout grafico dell'app e introduce altre novità - filippo_mol : #MicrosoftFoto per #Windows rinnova il layout grafico dell'app e introduce altre novità -