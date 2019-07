Incendi Sardegna | allerta arancione per domani nel Cagliaritano

Incendi in Sardegna - altre fiamme in Ogliastra : il vasto rogo alimentato dal vento : Nuovo fronte di fuoco in Ogliastra, Sardegna. Un Incendio si è sviluppato poco dopo le 16 nelle campagne tra Loceri e Ilbono, dove sono in azione gli uomini della Protezione civile, due squadre dei Vigili del fuoco e il Corpo forestale con un elicottero della flotta regionale. È il terzo Incendio in tre giorni nel territorio ogliastrino.Continua a leggere

Incendio devastante in Sardegna - inferno di fuoco in Ogliastra : 1.000 sfollati - “sfiorata la strage” [FOTO] : Spento nella tarda serata di ieri l’Incendio divampato sulle colline a ridosso della spiaggia di Cea, a Bari Sardo, in Ogliastra: le fiamme hanno distrutto un centinaio di ettari di macchina mediterranea. Vigili del fuoco uomini del Corpo Forestale e dell’Agenzia Forestas hanno presidiato per tutta la notte il territorio dopo aver fatto rientrare un migliaio di persone evacuate da un resort, due campeggi e da case private. Le fiamme ...

Incendi in Sardegna - nuova emergenza in Ogliastra : evacuati resort e abitazioni - fiamme alimentate dal maestrale : E’ di nuovo emergenza Incendi in Ogliastra, nella provincia di Nuoro, dove nel fine settimana si è registrato un vasto rogo che ha investito quasi ottocento ettari di terreno nella zona di Tortolì, causando danni ingenti. Le fiamme sono ripartite questo pomeriggio e dalle 17 un vasto Incendio sta interessando la località marina di Cea, rinomata per i suoi faraglioni rossi a poche bracciate dalla riva nel territorio di Bari Sardo. Si è reso ...

Sardegna - Incendio in Ogliastra : fiamme alte fino a 10 metri. Evacuati una spiaggia - due campeggi e un hotel : Un nuovo incendio a Cea, nella provincia sarda dell’Ogliastra, dopo il disastro nella vicina Tortolì dello scorso sabato. Le fiamme, alte fino a 10 metri, sono divampate vicino alla spiaggia del paese e si sono poi estese fino ad alcune strutture turistiche della zona, due campeggi e un albergo, oltre che a una colonia di salesiani. Tutte le strutture sono state fatte evacuare, così come la spiaggia, mentre per tentare di spegnere gli ...

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - Incendi in Sardegna e allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Sardegna - ancora Incendi in Ogliastra : evacuati 2 campeggi e un hotel : Sardegna, ancora incendi in Ogliastra: evacuati 2 campeggi e un hotel Il nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentate dal vento, le fiamme si sono dirette verso alcuni insediamenti turistici e le persone sono state fatte allontanare. Già sabato un incendio aveva interessato pochi km ...

Incendio in Sardegna - turisti scappano dall'Hotel a piedi verso la spiaggia : Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a sud dall'Incendio di sabato 13 luglio, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia omonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito diretto verso gli insediamenti turistici: due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare. Sul posto due elicotteri regionali e ...

Incendi : ancora alto rischio nel sud Sardegna : Dopo l’emergenza in Ogliastra nel fine settimana, permane l’allerta per alto rischio di Incendi in Sardegna: la Protezione civile regionale ha mantenuto il codice arancione per il Campidano di Cagliari e per la zona sud orientale dell’Isola, da Villasimius a Costa Rei. Nel resto della Sardegna il pericolo Incendi è classificato medio (codice giallo). “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se ...

Incendi in Sardegna : Tortolì dichiarerà lo stato di calamità naturale : E’ prevista nel pomeriggio la riunione della giunta comunale di Tortolì, durante le quale verrà dichiarato lo stato di calamità naturale, a seguito dell’Incendio che tra sabato e domenica ha devastato circa 800 ettari di macchia mediterranea a ridosso della spiaggia di Orrì e di Foxi Lioni. L'articolo Incendi in Sardegna: Tortolì dichiarerà lo stato di calamità naturale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sardegna : distrutti 800 ettari di macchia mediterranea : L’emergenza non è ancora finita a Tortolì, in Ogliastra, mentre sono già 800 gli ettari di macchia mediterranea distrutti dal fuoco: è il primo bilancio dell’Incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri vicino al lido di Orrì, proseguito verso sud a Foxi Lioni e durato per tutta la notte. Cinque squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per tentare di contenere le fiamme che si spingevano verso Bari Sardo e da ...

Brucia la Sardegna - decine di Incendi : "Piromani vigliacchi e criminali" : Ben 41 gli incendi che si sono sviluppati nell'isola nelle ultime 24 ore. "Sono mani assassine, bast…, vigliacchi e...

Sardegna - Incendio nella zona di Tortolì : evacuate case e due campeggi : Momenti di paura tra i turisti sul litorale di Orrì. In tutta l'isola nel corso della giornata più di 40 roghi

