Presentate le nuove divise del Bari per il prossimo campionato

Bari - Presentate le nuove maglie : le parole di De Laurentiis - che tocca anche il tema mercato : Questa mattina, direttamente dal ritiro di Bedollo, il Bari ha presentato ufficialmente le maglie che indosserà la prossima stagione. “Abbiamo lavorato con il centro stile della Kappa – le parole del presidente Luigi De Laurentiis – per realizzare tre maglie importanti per noi e i nostri tifosi. La maglia è l’armatura che rappresenta la squadra. La prima maglia è biancorossa con una struttura grafica diversa ...

Torino - Presentate le nuove maglie per la prossima stagione : le divise granata sono uno spettacolo [FOTO] : Si è svolta oggi a Bormio la presentazione delle maglie del Torino per la stagione 2019-2020 targate Joma, il nuovo sponsor tecnico del Torino FC. Alberto Barile, il direttore operativo del Toro, ha così presentato questa nuova collaborazione: “È per me un grandissimo piacere svelare le maglie per la prossima stagione. sono onorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il ...

Lazio - Presentate le nuove maglie : tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa [FOTO e VIDEO] : La Lazio ha scelto celeste, blu navy e rigato per le nuove maglie. presentate le divise della prossima stagione con un VIDEO postato sui social. Svelate soltanto le divise “Home” e “Thirdy“, mentre per la “Away” ci sarà da attendere i giorni del ritiro di Auronzo di Cadore. La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana con bordo in maglieria. E’ celeste con righe orizzontali, Il backneck è ...

E3 2019 : Presentate le nuove mappe del capitolo 4 di Battlefield 5 : Durante l'EA Play 2019, DICE ha annunciato le quattro nuove mappe che saranno disponibili per il capitolo 4 di Battlefield 5.Marita permetterà ai giocatori di ingaggiare furiosi combattimenti in un ambiente di montagna, non adatto ai carri ed ai mezzi di supporto, che si limiteranno a fornire fuoco di supporto da lontano. Al Sundan sposta il conflitto nelle sabbiose terre del Nord Africa, si tratta di una mappa molto estesa e debutterà il 27 ...

Lecce - Presentate le nuove maglie e la campagna abbonamenti : deciso anche il luogo del ritiro [FOTO] : Dopo la grande stagione che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, il Lecce pensa a confermarsi anche in massima categoria e programma il futuro. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la campagna abbonamenti, la vendita partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera, dal ...