Maturità | il Ministro Bussetti consiglia di evitare le infradito e ripesca una traccia

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Ci siamo. Il conto alla rovescia terminerà ad istanti, la, il momento dell'anno più temuto dagli studenti di scuola secondaria è alle porte. Molte novità hanno caratterizzato le prove dell'esame di quest'anno. Ildell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano Marcoha da poco fornito delle dritte ai maturandi per la prova orale,ndo loro di indossare un abbigliamento adeguato per l'occasione come camicie di cotone per i ragazzi ed esortando a non utilizzare pantaloncini ed. Frattanto ne ha approfittato per rivelare di volerre unadella prima prova che era stata scartata dalla Commissione addetta alla scelta degli argomenti, come ha dichiarato durante un'intervista a Radio Rai 1....

stefano_attili : RT @AlmaGrandin: #maturità il Ministro @bussetti_marco in videochat @tg1online dalle 14.10 @MiurSocial per rispondere alle domande degli #s… - carlo_fiorente : Un bell'errore di ortografia in prima pagina di @repubblica su un articolo relativo a esami #maturita2019 Pronta… - AlmaGrandin : #maturità il Ministro @bussetti_marco in videochat @tg1online dalle 14.10 @MiurSocial per rispondere alle domande d… -