Giro d’Italia 2019 | dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo | percorso | favoriti e altimetria

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dopo tantissima pianura si inizia finalmente a far sul serio ald’Italia. Un primo antipasto di ciò che aspetterà i corridori in questo week-end: siamo alla, la, di 158 chilometri. Non è la frazione che ci si aspettava alla vigilia della presentazione della Corsa Rosa: l’obiettivo è onorare l’anniversario dell’impresa clamorosa di Fausto Coppi compiuta ben 70 anni fa, ma l’è completamente diversa. Ci sarà spazio comunque per vedere i big all’azione.Una prima parte piuttosto mossa fino allo sprint intermedio di Paesana (km 60.8). Il gruppo raggiungerà una prima voltae transiterà sul Muro di via Principi di Acaja (km 92.4), prima di attaccare la salita del Montoso (km 117.1), primo GPM di prima categoria della corsa, mai affrontata prima d’ora. L’ascesa misurerà 8.9 km con una ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - giroditalia : Explore the New #Giro d’Italia Live experience. Amore Infinito, always next to you. ???? Follow live:… -