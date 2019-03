Allerta Meteo Sicilia | criticità a Palermo | venti e piogge forti a Lampedusa

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento forte su Firenze - Prato e Pistoia : In Toscana è stata diramata l’Allerta Meteo per vento forte: è stato prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 20 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni ...

Meteo USA : 10 milioni di persone in Allerta per inondazioni nel Midwest - 3 morti e 2 dispersi : Oltre 10 milioni di persone nel Midwest e nelle Grandi Pianure degli Stati Uniti sono interessate dall’allerta Meteo in seguito a ciò che il National Weather Service ha definito “inondazioni importanti e senza precedenti” lungo i bacini dei fiumi Missouri e Mississippi, che hanno provocato la morte di almeno 3 persone (2 i dispersi). Le forti piogge e la neve sciolta che hanno ingrossato il fiume Missouri, hanno costretto ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento su Firenze - Prato e Pistoia : La Protezione Civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo per vento: l’avviso di criticità “gialla” è valido dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora di domani, martedì 19 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione Civile raccomanda ...

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Sardegna - burrasca di maestrale : previste punte di 80 km/h : Allerta Meteo Sardegna – Forte vento in arrivo in Sardegna: raggiungeranno e probabilmente supereranno gli 80 Km/h le raffiche di vento di maestrale che da domani soffierà forte su tutta l’Isola. “Un vortice depressionario concentrato sulla penisola scandinava sta favorendo il transito di un veloce sistema depressionario, associato a instabilità atmosferica e forti correnti nord occidentali – spiegano gli esperti ...

Allerta Meteo Sardegna : avviso di criticità per burrasca di maestrale da stasera : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per forte vento di maestrale, sino a burrasca, su tutta l’Isola: l’avviso è valido da questa sera fino alla mattinata di venerdì 15 marzo. Sull’Isola sono attesi venti da nord ovest in intensificazione sulle coste settentrionali e occidentali. Giovedì 14 e venerdì 15 i picchi massimi con rinforzi sino a burrasca e burrasca forte, sempre sulle zone ...

Allerta Meteo per burrasca di maestrale : ANSA, - CAGLIARI, 13 MAR - La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta per forte vento di maestrale, sino a burrasca, su tutta la Sardegna. L'avviso scatterà questa sera e ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per temporali nelle prossime ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacini Costieri Sud, dal pomeriggio di oggi, mercoledi’ 13 marzo 2019 e per le successive 6-9 ...

Allerta Meteo e scuole chiuse - ma a Napoli splende il sole : scuole chiuse stamane a Napoli, anche se il vento è calato e non piove: il Comune ieri ha deciso lo stop alle lezioni sulla base dell'Allerta meteo della protezione civile regionale. 'Noi abbiamo il ...

Campania - Allerta Meteo fino a domani sera. Scuole chiuse a Napoli : Le giornate di sole volgono a termine e questa settimana sarà caratterizzata dal maltempo, a partire da domani. Per tale motivo la protezione civile ha diramato l'Allerta meteo, prevista domani, a ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione - temporali e burrasche : La protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta arancione per domani sulla Puglia a causa dei forti venti di burrasca e dei temporali che già da oggi interesseranno la parte settentrionale della regione e si intensificheranno domani scendendo verso sud. Da stasera sono previsti temporali e forti mareggiate sulla Puglia settentrionale con venti da forti a burrasca fino a tempesta sui settori costieri. Da domani il Maltempo ...

Allerta Meteo Sicilia : venti di burrasca a Palermo - chiuse ville e giardini comunali : giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo Siciliano sono previsti “venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale”. L’Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: venti di burrasca a Palermo, chiuse ...

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 Marzo 2019 scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all’Allerta Meteo della Protezione civile della Regione Campania per “venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.” Un’Allerta molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici ...