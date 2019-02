Diciotti | i magistrati gettano la maschera | vogliono solo la testa di Matteo Salvini | Di

Caso Diciotti : la Giunta va verso il no alla richiesta dei magistrati catanesi su Salvini : Il presidente Gasparri, in qualita di relatore, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Sarà comunque l'aula del Senato a decidere entro la ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

Salvini contro i magistrati sul caso Diciotti : In Italia Di Maio accusa i governi precedenti per la recessione tecnica. Il vicepremier del M5s: “I nostri predecessori hanno mentito: non ci hanno portato fuori dalla crisi”. Il pil in Italia è calato dello 0,2 per cento nel quarto trimestre del 2018, dopo una contrazione dello 0,1 nel terzo. Il pr

Diciotti - il Viminale ai magistrati : 'C'era rischio terroristi a bordo' : C'era possibilità di infiltrazioni terroristiche o criminali a bordo della nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia costiera con a bordo 177 persone soccorse lo scorso agosto. Lo hanno sostenuto ...

Diciotti - ANM riprende Salvini che rischia il processo per sequestro : "Irrispettoso verso i magistrati" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha accolto le ultime novità sull'inchiesta che lo vede indagato in merito a quanto accaduto con la nave Diciotti nell'agosto scorso esattamente come aveva accolto i primi atti che gli erano stati consegnati: con una diretta su Facebook per mostrare le carte del tribunale di Catania e lanciare qualche affondo ai magistrati che si sono occupati della vicenda in questi ultimi mesi.Lo aveva già fatto lo ...