Juve | Alex Sandro | ' Atletico pericoloso | non solo in attacco'

Marcelo-Juventus - arriva a fine stagione : in bilico Alex Sandro - i dettagli : MARCELO JUVENTUS – La Juventus continua a lavorare per l’acquisto del cartellino di Marcelo, terzino sinistro classe 1988 del Real Madrid e della nazionale brasiliana: secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset”, i bianconeri potrebbero arrivare all’acquisto del cartellino del giocatore, non più considerato incedibile dai “Blancos”, per una cifra tra i 50 e i 30 […] More

Juve-Frosinone : Allegri senza Pjanic e Alex Sandro - per Baroni dubbio Pinamonti-Ciofani : Juventus-Frosinone è quasi un testacoda. Venerdì alle 21 allo Stadium la prima in classifica affronta la penultima della classe in serie A, Allegri sceglie poco turnover, Baroni riconferma gli eroi di Genova. Le due squadre sono divise da 47 punti in classifica, una è imbattuta in campionato, l’altra ha il maggior numero di sconfitte (13) insieme a Chievo ed Empoli. I padroni di casa hanno la miglior difesa con soli 15 gol subiti, gli ospiti il ...

Juventus - contro il Sassuolo dovrebbero esserci Dybala - Alex Sandro e Bentancur : La Juventus prepara alla Continassa la sfida di domenica contro il Sassuolo. L’obiettivo è tornare a vincere per allontanare le critiche e tenere a debita distanza il Napoli, che nel turno scorso ha rosicchiato due punti. Non è vera crisi, ma sicuramente è il primo momento difficile dei bianconeri in questa stagione e per superarlo Allegri ha già deciso di schierare tutti i big a sua disposizione: dovrebbero tornare infatti i titolari Dybala, ...

Marcelo-Juventus - retroscena Alex Sandro : i nuovi dettagli : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi con decisione su Marcelo. Un nuovo accostamento che potrebbe trovare conferme già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. La Juventus spingerà per convincere il giocatore a trasferirsi a Torino dove potrebbe riabbracciare il suo compagno fraterno Cristiano Ronaldo. 50 […] L'articolo Marcelo-Juventus, retroscena Alex Sandro: ...

Juventus - Allegri sfida il Parma senza Matuidi - Szczesny e Alex Sandro : La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa. Juventus, contro il Parma tocca a Perin Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e ...

Juve - Alex Sandro : All'Olimpico per vincere - sarebbe un bel regalo per il mio compleanno : TORINO - 'Dobbiamo andare All'Olimpico per vincere: sarebbe un bel regalo per il mio compleanno' . Alex Sandro esprime il desiderio per i suoi 28 anni: una vittoria nel match di domenica sera contro ...

Juve : Alex Sandro - voglio farmi regalo : ANSA, - TORINO, 25 GEN - "Dobbiamo andare all'Olimpico per vincere: sarebbe un bel regalo per il mio compleanno". Alex Sandro esprime il desiderio per i suoi 28 anni: una vittoria nel match di ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Marcelo-Alex Sandro (RUMOURS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Marcelo, fortissimo terzino di proprietà del Real Madrid. La Juventus lo segue da tempo e potrebbe essere lui il prossimo colpo da novanta di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Il brasiliano, inoltre, è da tempo un grande amico di Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tutto al Real Madrid. Stando a quanto riportano i media ...

Calciomercato Juve - Don Balòn : 'Allegri al Real Madrid con Pjanic e Alex Sandro' (RUMORS) : Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Massimiliano Allegri, che è stato messo nel mirino dal Real Madrid per la prossima stagione. Florentino Perez, numero uno delle "merengues", infatti, non sarebbe affatto soddisfatto del gioco espresso dalla squadra allenata d Santiago Solari e vorrebbe un cambiamento per il 2019/2020. Perez avrebbe in mente vai ...

Juve-Milan - Alex Sandro avvisa : 'Occhio a Higuain. Paquetà? tecnicamente è fortissimo' : La Juventus è attesa dalla finale di Supercoppa Italia contro il Milan, a Gedda si assegna il primo trofeo del 2019. I bianconeri sono primi in campionato con nove punti di vantaggio sul Napoli e ...

Juventus - Alex Sandro avvisa : 'Occhio a Higuain e Paquetà' : TORINO - Essere ancora imbattuti in Italia non conterà mercoledì a Gedda, quando la Juventus proverà a vincere la Supercoppa contro il Milan . Una partita secca, novanta minuti più eventuali ...

Juventus - Alex Sandro : "Higuain vorrà fare una grande partita. Paquetà fortissimo" : Il Milan è a Gedda, la Juventus arriverà in Arabia Saudita alla vigilia della partita. Alex Sandro però non sottovaluta i rossoneri che contenderanno la Supercoppa italiana ai bianconeri: "La finale è ...

Juventus - Jordi Alba o Marcelo per il dopo Alex Sandro : Almeno lui ha giocato. Non come Isco, non come Ramsey, quando i match contano, nel caso del nazionale gallese,: Jordi Alba c'era, ieri, nel Barcellona che ha battuto il Getafe in trasferta. Ma la sua ...