Veicoli commerciali | vendite in aumento in Europa | +3 | 2% nel 2018

Volkswagen-Ford : l’alleanza globale parte dai pick-up e Veicoli commerciali : L'alleanza tra Volkswagen Ford è realtà. I due gruppi hanno annunciato oggi i primi accordi formali di un'alleanza globale che sfrutta i punti di forza di entrambi i marchi per...

Veicoli commerciali - precipitano le vendite nel 2018 : precipitano , nel 2018 , le vendite dei Veicoli commerciali , che chiudono l'anno con una flessione del 6,3% rispetto al 2017 . Lo si apprende in una nota diffusa dall' Unrae , l' Associazione delle ...

Noleggio Veicoli commerciali : i numeri positivi del mercato : Il mercato dell’auto in Italia continua a crescere. Protagonista di questo successo è anche il Noleggio veicoli commerciali. A fotografare la situazione ci ha pensato il 17° rapporto dell’ANIASA, reso disponbiile qualche mese fa. Lo studio in questione, è stato realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il report prende in considerazione i dati forniti da diverse realtà attive nel comparto del Noleggio a ...

Veicoli commerciali - vendite in aumento in Europa. Male l'Italia : Segno più a ottobre per le vendite di Veicoli commerciali nell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto, ACEA,, nel mese in esame le immatricolazioni di ...