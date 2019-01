Nissan Leaf | l' elettrica si fa strada

Nissan Leaf 3.ZERO : l’elettrica che non conosce difetti [FOTO e PREZZO] : Raddoppia l’offerta dell’elettrica Nissan con i nuovi modelli LEAF 3.ZERO e LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition con batteria da 62 kWh Dopo un anno da record per la gamma elettrica di Nissan, LEAF 3.ZERO si rinnova con un sistema di infotainment con schermo da 8” dotato di ulteriori servizi di connettività, come la navigazione “door to door” e l’aggiornamento online di punti di interesse, traffico e mappe (OTA/USB). Una nuova versione ...