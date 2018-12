Cozze | revocato l’allarme | analisi escludono presenza del vibrione del colera

fanpage

: . @Nieddittas : 'Il ministero ha revocato l'allarme sulle nostre #cozze, niente colera' - ilSalvagenteit : . @Nieddittas : 'Il ministero ha revocato l'allarme sulle nostre #cozze, niente colera' -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il Ministero della salute hal'allarme sul lotto diemesso qualche giorno fa per possibiledel batterio Vibrio cholerae. "Dai controlli sui mitili prodotti in tutti gli allevamenti in concessione alla cooperativa Cpa Arborea, non è stata rilevata nessuna traccia del Vibrio cholerae" hanno spiegato dal Dipartimento di Prevenzione della Assl di Oristano.