Giuseppe Conte | lo schiaffo Jean Claude Juncker | così il burocrate umilia ancora l' Italia

Concerto Sfera Ebbasta - Giuseppe Conte accusa : “Venduti 1000 biglietti in più della capienza” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Corinaldo (Ancona), svela alcuni particolari riguardanti la tragedia verificatasi nella discoteca Lanterna Azzurra: per il Concerto di Sfera Ebbasta sono stati venduti oltre 1400 biglietti, ma il locale ha una capienza massima di circa 400 posti.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Giuseppe Conte fa fuori Giovanni Tria - il retroscena. Ministro assente al vertice - 'di lui non c'era bisogno' : 'Del Ministro dell'Economia non c'è bisogno'. Così Giovanni Tria è stato fatto fuori, letteralmente, dal vertice a Palazzo Chigi sulla manovra . Più chiaro di così: il tecnico è un corpo estraneo, con un piede fuori dal ...

Giuseppe Conte "incorona" Haftar per tutelare gli interessi italiani in Libia : Se non è una "incoronazione", ci assomiglia molto. Roma ha trovato il "Gendarme" libico delle frontiere esterne: il generale Khalifa Haftar. Una investitura che trova il consenso degli Stati Uniti. Per la terza volta in 36 giorni, l'uomo forte della Cirenaica è "sbarcato" in Italia. La terza visita è iniziata mercoledì, quando il generale ha incontrato a Roma l'ambasciatore Usa a Tunisi, Daniel Rubinstein, che ...

Manovra - investimenti e 3 miliardi di risparmi da reddito e quota 100. Giuseppe Conte lavora alla proposta da portare a Juncker : La cessione di una parte di sovranità di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Giuseppe Conte registra il primo atto concreto: è l'accelerazione sulla riscrittura della Manovra che è il premier, appunto, a intestarsi. C'è la data - l'11 dicembre, due giorni prima del Consiglio europeo - e soprattutto in agenda c'è l'incontro che conta, quello al vertice con il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Giuseppe Conte risponde (piccato) a Boccia di Confindustria : “Il negoziato lo conduco io - ho le idee chiare” : La difesa a casa propria è sempre legittima? “A certe condizioni“. Il suggerimento provocatorio di Vincenzo Boccia? “Sono io che conduco il negoziato, ma credi di avere le idee chiare”. Il declassamento di Fitch? “Non conosce la proposta all’Europa, si ricrederà”. L’ipotesi delle dimissioni di Tria? “Non c’è nessun motivo”. La vendita dei beni del Tesoro per evitare la procedura ...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Giuseppe Conte - come scardina la Ue : il ruolo di Donald Trump e il patto segreto Parigi-Berlino : ... ha promosso la manovra del governo: 'Crediamo che il processo sul budget che ha intrapreso l'Italia sia molto significativo per l'Italia, l'Unione europea e per il mondo'. Il punto è che per Trump, ...

Giuseppe Conte potrebbe essere il leader dei Cinquestelle dopo Luigi Di Maio : Nonostante il Governo M5S-Lega si sia insediato da poco più di sette mesi, nei palazzi della politica si sta già guardando al futuro. La maggioranza giallo-verde potrebbe avere vita breve, e molto dipenderà dall'esito delle elezioni europee del 26 maggio 2019; una tornata elettorale che rappresenterà indubbiamente un banco di prova importante per i due partiti che in questo momento sono alla guida del Paese. Ad ogni modo, sia nel caso di ...

Giuseppe Conte fa fuori Luigi Di Maio. M5s - il clamoroso retroscena : presto - il premier... : Secondo il quotidiano torinese, il mite avvocato pugliese prestato alla politica avrebbe scalato le gerarchie dei 5 Stelle a tal punto da diventare il candidato premier e leader ideale quando, è ...

Giuseppe Conte e la crisi di governo : sì - sta per cadere. La prova decisiva - in Parlamento : Tutto e subito, perché il futuro non esiste. Nella maggioranza di Lega e M5s si respira l'aria della corsa contro il tempo e una fine ineluttabile: la crisi di governo . 'Lo capite cosa sta succedendo?...

Matteo Salvini : ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ : Matteo Salvini: ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio) intervistato sul programma di martedi andato in onda sulla A7 dice : ‘Ho assoluta stima sia di Giuseppe Conte che di Luigi Di Maio. Leggo di litigi, faccio cene, telefono a persone… la verità è che mi trovo assolutamente bene a lavorare sia con Luigi che con Giuseppe’. Aggiungo anche che Senza ...

Sergio Mattarella - il giorno in cui chiederà le dimissioni a Giuseppe Conte : Dagospia svela il piano : Ma che cosa c'è dietro l'improvvisa svolta di Paolo Savona , il teorico dell'uscita dall'euro che, nel giro di pochi giorni, ha bocciato la manovra affermando che deve essere interamente riscritta? ...

Un giorno da pecora - il padre di Giuseppe Conte chiude la polemica contro Di Maio : 'Ha chiarito - basta' : Nella polemica contro il padre di Luigi Di Maio , accusato dalle Iene di aver fatto lavorare in nero almeno quattro operai per la sua azienda edile, è intervenuto un altro padre di figlio illustre, ...