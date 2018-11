Enrico Papi contro il ritorno de La Pupa e il Secchione : «Un errore». Frecciatina per Simona Ventura? : Pare che dovremo aspettare l'anno prossimo per rivedere su Italia 1 La Pupa e il Secchione , programma cult ideato tempo fa da Enrico Papi che vedrebbe al timone l'inedita coppia composta da Simona ...

Enrico Papi a Blogo : "Sbagliato rifare La Pupa e il secchione senza di me. Simona Ventura non penso accetterà di condurlo" : "Mediaset vuole rifare La Pupa e il secchione con altri conduttori. È sbagliato". Così Enrico Papi commenta l'indiscrezione lanciata da Blogo in merito al possibile ritorno in tv di La Pupa e il secchione a marzo prossimo su Italia 1. Simona Ventura sembrerebbe in pole per la conduzione.prosegui la letturaEnrico Papi a Blogo: "Sbagliato rifare La Pupa e il secchione senza di me. Simona Ventura non penso accetterà di condurlo" pubblicato ...

La Notte dei Record : Enrico Papi rispolvera lo show con i Guinness su Tv8 : Enrico Papi nel promo de La Notte dei Record Enrico Papi sarà alla guida de La Notte dei Record a novembre su Tv8. Toccherà all’ex volto Mediaset, che già conduce Guess My Age nell’access prime time della rete, prendere in mano le redini del programma portato in Italia al successo, col titolo Lo show dei Record, da Barbara d’Urso su Canale 5. Il promo, in onda da qualche giorno sulle frequenze del canale di Sky, mostra il conduttore fare ...

Lo Show dei record su TV8 : Enrico Papi conduttore : Lo scorso agosto su Blogo avete letto in anteprima che Lo Show dei record avrebbe abbandonato Mediaset per approdare su Tv8. Oggi possiamo aggiungere che sarebbe stato scelto il conduttore. Si tratterebbe di Enrico Papi, volto di punta (per mancanza di concorrenze interna?) del canale free del gruppo free, al timone dell'ormai collaudatissimo Guess my age. La prima registrazione sarebbe fissata per sabato 10 novembre a Roma, presso gli studi ...

Enrico Papi - pioggia di tweet contro i talk show dell’access prime time : “A chi interessa quella fuffa? Rovinano la digestione” : Galeotto fu l’access prime time. La porzione di palinsesto che va dalla fine del telegiornale all’inizio della prima serata (quindi 20.30 - 21.10 circa) è da sempre terreno di scontri e al centro delle strategie di programmazione, con una cura simile a quella per il prime time. Far partire con un traino forte il programma della sera potrebbe garantirgli risultati migliori.Ad accendere la polemica sul pregiato slot orario è Enrico Papi, ...

Reazione a Catena : Enrico Papi si scaglia contro Gabriele Corsi - l’attuale conduttore - e lo mortifica : Altro che ‘Guess my age’. L’interesse di Enrico Papi non orbita attorno alla sua nuova trasmissione di Tv8, bensì intorno all’ascesa vorticosa del neo conduttore di Reazione a Catena. Dal Trio Medusa al quiz-game di Rai Uno: Gabriele Corsi, il comico che è subentrato al posto di Amadeus, ha ricevuto delle critiche esplicite da Enrico Papi, storico presentatore Mediaset. Il gioviale 53enne non si contiene e, senza tanti peli sulla lingua, ha ...