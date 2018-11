Cristiano Ronaldo e Georgina in versione… hot | lo scatto è sexy FOTO ...

Cristiano Ronaldo come un bronzo di Riace : TvBoy colpisce ancora [GALLERY] : A Milano compare un murales che raffigura Cristiano Ronaldo come un bronzo di Riace: l’opera è dello street artist italiano TvBoy Oggi al centro di Milano è comparso un nuovo murales dello street artist italiano TvBoy. Questa volta il disegno rappresenta Cristiano Ronaldo con le sembianze di un bronzo di Riace. Il murales, intitolato “Il Segreto di Cristiano” (Cristiano’s Secret), mostra il calciatore portoghese in ...

Momenti di tenerezza tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez : la dolce FOTO sul lussuoso jet privato : Sul jet privato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez condividono Momenti preziosi, ecco lo scatto che li immortala in viaggio per Lisbona Cristiano Ronaldo è volato a Lisbona con un aereo privato in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez. Il calciatore della Juventus e la bellissima modella spagnola si sono fatti immortalare sul volo privato, che li ha portati a destinazione, su un comodo letto. Il jet privato usato da CR7 è ...

Portogallo - il Ct Santos perde le staffe : “basta parlare di Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo fa discutere in Portogallo, tanto che il Ct portoghese Santos ha chiesto di smetterla con le numerose domande su CR7 Il motivo dell’assenza di Cristiano Ronaldo fa molto discutere in Portogallo, tanto da scatenare numerose domande da parte dei giornalisti al Ct portoghese Santos. Il tecnico ha sbottato all’ennesima domanda sul calciatore della Juventus: “Nessuno può avere dubbi sul fatto che CR7 ci sostenga e ...

Non solo Cristiano Ronaldo - i ritocchini estetici dei calciatori : CR7&Co prima e dopo! [GALLERY] : Cristiano Ronaldo è in compagnia nella categoria ‘calciatori che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica’: ecco i colleghi di CR7 che hanno preferito apportare piccole o grandi modifiche al loro aspetto fisico Cristiano Ronaldo è tra i più noti per aver fatto ricorso ai ritocchini di chirurgia estetica. Notissima è infatti la foto in cui CR7 appare da ragazzino con i denti storti, le orecchie a sventola e dunque ...

Juve - la Signora mette le ali : più cross con Cristiano Ronaldo : Unire i puntini. Che cosa hanno in comune i gol più importanti della stagione della Juventus? Il primo gol di Mandzukic al Napoli, quello che rimette a posto la partita. Il sinistro di Dybala con cui ...

Chiellini : 'Cristiano Ronaldo gioca fino a 40 anni. Io non so...' : TORINO - 'Se giocheremo fino a quarant'anni entrambi? Lui sì, io non credo ce la farò' . E' ormai mezzanotte e Giorgio Chiellini è ancora appoggiato alla balaustra della zona interviste del Meazza per ...

Juventus - il manifesto funebre del tifoso : "Non fiori ma gol di Cristiano Ronaldo" : La storia di Mario Stefanini , grandissimo tifoso della Juventus , insegna che la passione calcistica può andare anche oltre la vita . Stefanini, detto il "Doro", è scomparso giovedì all'età di 77 ...

Juventus - la giornata tipo di Cristiano Ronaldo : tutto casa e allenamenti : I giocatori della Juve, dopo l'allenamento di ieri, hanno avuto in regalo da Massimiliano Allegri due giorni di meritato relax. I bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi e dedicarsi alle rispettive famiglie anche perché alla ripresa del campionato il calendario sarà piuttosto serrato. Fra i giocatori della Juventus che stanno beneficiando del meritato relax c'è anche Cristiano Ronaldo. CR7, dunque, oggi e domani potrà concedersi un po' ...

Lucca - sul manifesto funebre : "Niente fiori - voglio solo i gol di Cristiano Ronaldo" : Si chiamava Mario Stefanini, aveva 77 anni ed era un grandissimo tifoso della Juventus. Detto "Il Doro", come recita il singolare manifesto funebre apparso sulle strade di Fornaci di Barga, in ...

Nations League – Italia vs Portogallo - il post social di Cristiano Ronaldo per i suoi compagni : “buona fortuna ragazzi” : Cristiano Ronaldo carica il suo Portogallo a poche ore dalla sfida di Nations League contro l’Italia “Una partita in più verso l’obiettivo, buona fortuna ragazzi“. Così su Instagram, Cristiano Ronaldo, fa l’in bocca al lupo ai suoi compagni della Nazionale portoghese impegnati questa sera a San Siro contro l’Italia in un match di Nations League. Con un risultato positivo i lusitani si qualificherebbero ...

Juventus - Cuadrado : “Cristiano Ronaldo è un modello da seguire” : “Ronaldo è amico di tutti, un grande professionista e una persona di cuore e un valore aggiunto che permette alla Juve di combattere in tutte le competizioni“. Juan Cuadrado racconta così i primi mesi alla Juventus con Cristiano Ronaldo, in una intervista al quotidiano spagnolo Marca. “Tutti i giorni impariamo da lui – dice il colombiano di CR7 – ha sempre voglia di vincere e centrare obiettivi, oltre a ...

Il gatto di Cristiano Ronaldo pronto per la nanna - l’incredibile dettaglio : il micio indossa… il pigiama! [FOTO] : La dolce vita del gatto di Cristiano Ronaldo: il micio del calciatore della Juventus indossa il pigiama prima di andare a dormire Cristiano Ronaldo ha presentato il suo nuovo animale domestico qualche giorno fa su Instagram. Il fenomeno della Juventus ha acquistato un gatto di una razza particolare, senza pelo e con un costo davvero elevato (VEDI QUI). Dopo essere diventato famoso, il micio di CR7 si è presentato tra le storie di Georgina ...

Georgina Rodriguez sexy sui social - la fidanzata di Cristiano Ronaldo spopola in versione rock : Georgina Rodriguez in versione rock nell’ultimo scatto su Instagram: calze a rete e mini dress per la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez si mostra sexy e provocante sul muretto in cui si fa immortalare per il suo ultimo scatto social. “rock day“: ha scritto la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, alla quale CR7 avrebbe fatto da pochi giorni la sua proposta di matrimonio con un prezioso ...

Cristiano Ronaldo si sposa. E intanto festeggia il compleanno della figlia spendendo cifre folli : Fiori d’arancio in vista per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il quotidiano portoghese, Correio da Manha, da sempre beninormato sulle vicende di CR7, fa sapere che le attese nozze sarebbero previste per il 2019: “Il matrimonio si farà ma davvero poche persone conoscono i dettagli. Tutto ciò che è noto al momento è che Gio (così il calciatore chiama la compagna, ndr) ha già provato alcuni abiti da sposa.” Altro indizio ...