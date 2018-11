Nazionale | Sacchi | ' Fiducia a Mancini'

Nazionale U21 - Di Biagio replica alle critiche : “non devo dare risposte a Sacchi” : “Non devo dare nessuna risposta a Sacchi. Lui li ha visti crescere questi ragazzi e se ha detto quelle cose sarà perché ha visto qualcosa di anomalo. Qualche gestione nei momenti della gara bisognerà cambiarla. I ragazzi sono stati i primi a rendersi conto che si sono innervositi perché non si riusciva a giocare bene perché il risultato era negativo”. Così l’ alle natore della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio , replica alle ...

Nazionale U21 - Di Biagio replica alle critiche : “non devo dare risposte a Sacchi” : “Non devo dare nessuna risposta a Sacchi. Lui li ha visti crescere questi ragazzi e se ha detto quelle cose sarà perché ha visto qualcosa di anomalo. Qualche gestione nei momenti della gara bisognerà cambiarla. I ragazzi sono stati i primi a rendersi conto che si sono innervositi perché non si riusciva a giocare bene perché il risultato era negativo”. Così l’ alle natore della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio , replica alle ...

Nazionale - Sacchi : “al nostro calcio manca l’orgoglio : oggi fare il ct è dura” : “Al nostro calcio manca l’orgoglio: oggi fare il ct della Nazionale e’ ancora piu’ difficile”. Lo dice Arrigo Sacchi, all’indomani del pari dell’Italia con la Polonia. L’ex ct ha parlato di mancanza di spirito di squadra e di professionalita’ da parte dei giocatori italiani, e di mancanza di progetti da parte dei dirigenti. “mancano idee, e le idee non sono chiare. Per tutte ...