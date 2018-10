Via ai sei Master full time della 24Ore Business School di Roma

La Campionaria festeggia 40 anni Da sabato sei giorni in Via Lunga : Torna la Campionaria alla Fiera di Bergamo. Dal 27 ottobre al 1° novembre 2018, la manifestazione firmata Promoberg con il maggior numero di settori merceologici rappresentati.

“Vai Via - sei nero” - storie di ordinario razzismo su un bus di Trento : (Foto: Flixbus) Alcuni, nei giorni scorsi – penso a trasmissioni piuttosto intestine come La Zanzara su Radio24 – spiegavano che no, in fondo la quarantenne che ha cacciato un ragazzo senegalese in fondo a un autobus Flixbus in partenza da Trento per Roma non si è macchiata di un gesto di razzismo. “Solo una vecchia rincoglionita” spiegava il conduttore Giuseppe Cruciani. La “vecchia rincoglionita”, stando alla testimonianza della diciannovenne ...

RAZZISMO A TRENTO : SENEGALESE CACCIATO IN FONDO AL BUS/ Donna italiana a giovane - "vai Via - sei di colore" : RAZZISMO a TRENTO, SENEGALESE CACCIATO in FONDO al bus: una Donna italiana di 40 anni avrebbe allontanato il 25enne Mamadou perché "di un altro colore e di un altra religione".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:03:00 GMT)

“Vai Via - sei di un altro colore" : razzismo sul bus - senegalese 'cacciato' in fondo : L'episodio è avvenuto a Trento, su un Flixbus diretto a Roma. A raccontarlo in un lungo post su Facebook una studentessa di...

Fabrizio Corona attacca la madre di SilVia Provvedi : “Vedo che sei diventata la prezzemolina della tv. Non sai quello che dici”. Poi ne ha anche per Ilary Blasi : Fabrizio Corona non ci sta. Mentre lui chiede un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi de Le Donatella, ora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della cantante continua a presenziare in televisione per parlare della storia (ormai finita, ma molto chiacchierata) tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Questa mattina era a Mattino 5. “Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di fare ...

LANDXCAPE : AL Via DOMANI LE RESIDENZE ARTISTICHE NEI SEI PARCHI NATURALI DEL SALENTO. OGGI LA PRESENTAZIONE A BRINDISI : Gli spettacoli sono stati realizzati da compagnie teatrali di rilievo del panorama nazionale, che conducono una ricerca in campo fra teatro e paesaggio. Tutti gli appuntamenti si sono svolti ...

Furti in abitazione - sei arresti nel campi nomadi di Via Bonfadini a Milano : L'accusa è ricettazione del bottino di colpi in case della Lombardia, del Piemonte e della Liguria tra il 2016 e il 2018

Antitrust avVia sei istruttorie nei confronti delle principali catene della GDO : L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto sei istruttorie nei confronti dei principali operatori nazionali nel settore della Grande Distribuzione Organizzata , Coop Italia, Conad, ...

Gf Vip - parla il fidanzato di SilVia Provvedi : "Perché dici che sei single?" : Silvia Provvedi è entrata nella casa del Gf Vip con la sorella Giulia. Da poco finita la sua relazione con Fabrizio Corona, Silvia si professa single, ma fuori dalla porta rossa c'è qualcuno che ...

ViViana Vizzini - chi è?/ Uomini e donne - Luigi sbotta : "Sei qui per convincermi a corteggiare Mara?" : Viviana Vizzini, nuova corteggiatrice di Uomini e donne, al centro delle polemiche per la sua amicizia con Mara Fasone e per il doppio gioco con Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:09:00 GMT)

Arti Marziali : dal 1° ottobre alla palestra 'Disnel' al Via i corsi di karate tenuti dalla ASKS Kenseido Karate Liguria : Dal 1° ottobre, presso la palestra 'Disnel', in via Zefiro Massa 140, a Sanremo, inizieranno i corsi di Karate tenuti dalla ASKS Kenseido Karate Liguria. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati ...

Al Via "Ashura" - il rito sciita in memoria dell'imam Hussein : Karbala, askanews, - Milioni di musulmani sciitisi sono radunati a Karbala, in Iraq, per celebrare l'Ashura, un rito osservato da milioni di fedeli in tutto il mondo in ricordo del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto, ucciso nel 680 dalla dinastia sunnita degli Omayyadi.Ashura - "il decimo" in arabo - arriva il decimo giorno diMuharram, il primo ...

Emma Marrone - dedica toccante per il padre : “Sei il Viaggio più bello della mia vita” : Emma Marrone commuove i follower con un messaggio toccante per il padre. La cantante salentina da sempre è molto legata alla sua famiglia e ha un rapporto bellissimo con Rosario, il suo papà, che le ha trasmesso l’amore per la musica. Ancora oggi i due collaborano insieme e spesso l’uomo segue Emma nei suoi tour in giro per il mondo. La Marrone arriva da una famiglia semplice e molto unita, i suoi genitori l’hanno sempre ...

Per smantellare i reattori nucleari italiani c'è (anche) l'ok dell'Onu. Ma da sei mesi manca il Via libera del Governo : "Nel cuore dei reattori non sappiamo cosa troveremo, bisogna cominciare al più presto". Quello che gli ingegneri di Sogin con intonazione quasi militare chiamano "attacco al vessel" è da mesi pronto per partire. E ora che ha ottenuto anche il parere positivo della Iaea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'Onu, l'unico freno è rappresentato, come consuetudine dell'iter burocratico italiano, dalle ...