Viminale | «La Francia tenta di respingere anche i minori a Claviere»

Viminale : "La Francia respinge anche i minori" : Roma, 23 ott., AdnKronos, - La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. È uno ...

Viminale : "La Francia respinge anche i minori" : La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni : è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura . È uno degli elementi emersi nel ...

Viminale : la Francia respinge anche migranti minorenni : La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. E' uno degli elementi emersi nel ...

Viminale : la Francia respinge anche migranti minorenni : La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. E' uno degli elementi emersi nel corso della visita di ieri degli esperti inviati dal nostro Paese a Claviere, dopo alcuni episodi di sconfinamento. A farlo sapere sono fonti del Viminale, ricordando che il ministro Matteo Salvini ha confermato la ...

Migranti - il Viminale accusa la Francia : 'Respinge anche minori' : Governo ultime news - Le notizie sul governo e sulla politica italiana - Le notizie del giorno in Italia - Diretta Live , aggiornare la pagina per le ultimissime , GOVERNO ULTIME NEWS Martedì 23 ottobre ore 11.30 Migranti, il Viminale: 'La F rancia ...

Viminale : Francia respinge anche minori : 12.08 La Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. E' quanto si apprende da fonti del Viminale secondo le quali sono in corso una serie di verifiche su un episodio avvenuto il 18 ottobre scorso attorno alle 22.30. In quell'occasione, emersa nel corso della visita degli esperti inviati dal ministero a Clavière, le autorità italiane hanno bloccato la procedura.

Migranti - l’accusa del Viminale : “A Claviere la Francia respinge i minori” : Il Viminale lancia una dura accusa alla Francia, rea di aver tentato di respingere al confine di Claviere alcuni Migranti di minore età in Italia. Il caso risale al 18 ottobre, ma le autorità italiane sarebbero riuscite a bloccare la procedura utilizzata dalla Francia, probabilmente, per eludere le norme previste dal trattato di Dublino.Continua a leggere

Viminale : «La Francia tenta di respingere anche i minori a Claviere» : Ancora alta tensione fra Italia e Francia sui migranti. Parigi avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni, riferiscono fonti del Viminale secondo le quali sono in corso una...

Claviere - Viminale : “Francia ha tentato di rimandare in Italia anche minorenni”. Verifiche in corso : L’episodio è avvenuto il 18 ottobre scorso attorno alle 22.30. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, in quell’occasione la Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. Ma le autorità Italiane hanno bloccato la procedura. La vicenda è emersa durante la visita degli esperti inviati dal ministero a Claviere: sono ora in corso una serie di Verifiche, spiegano dal ministero dell’Interno. Il sospetto ...

Il Viminale accusa la Francia : avrebbe tentato anche il respingimento di alcuni minori : La Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. È quanto si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali sono in corso una serie di verifiche su un episodio avvenuto il 18 ottobre scorso attorno alle 22.30. In quell'occasione, emersa nel corso della visita degli esperti inviati dal ministero a Claviere, le autorità italiane hanno bloccato la procedura.Il sospetto del governo italiano, sempre secondo le ...

Il Viminale : «La Francia respinge in Italia anche migranti minori» Video : Fonti del Viminale citano un episodio della serata del 18 ottobre quando sono intervenute le autorità Italiane per bloccare la procedura a Claviere

Viminale : «La Francia tenta di respingere anche i minori a Claviere» : Ancora alta tensione fra Italia e Francia sui migranti. Parigi avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni, riferiscono fonti del Viminale secondo le quali sono in corso una...

Claviere : il Viminale vuole andare fino in fondo sugli sconfinamenti della Francia : Nelle prossime ore arriveranno ore anche i funzionari della direzione centrale del'immigrazione e della polizia di frontiera. Già inviate le pattuglie per presidiare il confine -

Migranti - la mossa del Viminale Polizia al confine con la Francia : ancora braccio di ferro tra Italia e Francia sulla questione dei Migranti lasciati alla frontiera, nella zona di Claviere, da gendarmi d'oltralpe. Sulla vicenda è intervenuto ieri anche il presidente ...