Manovra | Salvini | la patrimoniale non ci sarà | nè nuove tasse

Manovra - Salvini : proposte Ue benvenute ma non si tocca : 'Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la Manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. ...

Salvini avvisa Bruxelles : "La Manovra non si tocca" : Matteo Salvini segue la linea di Tria: la manovra non si tocca. Il vicepremier ha di fatto commentato così la risposta da parte del Tesoro all'Unione Europea con l'invio di una missiva che di fatto ribadisce gli obiettivi già indicati nel Def e fortemente criticati dall'Europa. Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: "No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi ...

Manovra - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su Manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Manovra - Di Maio-Salvini su Moody's : avanti così - outlook stabile : ...scriveva che l'outlook è stabile perché "l'Italia dispone ancora di importanti punti di forza che controbilanciano l'indebolimento delle prospettive sui conti" e tra questi indicava "una economia ...

Manovra - vertice Conte-Di Maio-Salvini : 14.03 In corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio. L'incontro precede il Consiglio dei ministri che dovrà esaminare il decreto fiscale e la risposta alla lettera Ue sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del governo.

Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...

Manovra - oggi CdM : scintille su Decreto Fiscale/ Ultime notizie Governo - Salvini : "no pre-vertice" : Manovra, oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale. Ultime notizie Governo, Matteo Salvini: "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Manovra - Conte : “Salvini al Cdm? Non prendo le presenze in anticipo”. Poi la rassicurazione : “La maggioranza è solida” : “Salvini al Consiglio dei ministri? Le presenze non le prendo prima, le raccolgo quando inizia il Cdm“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles. “La maggioranza sta lavorando molto bene e non c’è alcun motivo di dubitare. C’è la piena consapevolezza che stiamo facendo delle importanti riforme per il Paese” ha aggiunto, riferendosi, evidentemente, alle tensioni che stanno minacciando in ...

Manovra - prosegue lo scontro Salvini-Di Maio : Non si placa il duello a distanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dopo le forti tensioni degli ultimi giorni per il condono penale e lo scudo per i capitali all'estero contenuti nel dl fiscale."Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era". Sarebbe questo, secondo quanto apprende l'agenzia l'Adnkronos, l'avvertimento che Luigi Di Maio ...

Manovra - i Cinquestelle alla Ue : resta com'è - Salvini al M5s : 'Se avete cambiato idea basta dirlo' : "La Manovra non si tocca, resta così com'è. La Ue se ne farà una ragione". Lo ha affermato Luigi Paragone del M5s, dopo la lettera di Bruxelles che di fatto boccia il documento. Intanto il ministro e ...