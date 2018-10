Salvini | «Basta sceneggiate | Di Maio sapeva tutto»

Salvini pubblica un nuovo video della Gendarmerie che abbandona migranti in Italia : "Macron rispondi - basta prese in giro" : Un nuovo video, girato questa mattina, mostra ancora un'auto della Gendarmerie francese 'scaricare' tre migranti in territorio Italiano, a Claviere. Il video, girato da un cittadino del posto, è stato diffuso questa sera da Matteo Salvini, che l'ha 'postato' sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini si vede arrivare una vettura, scendere da essa un poliziotto e tre persone di colore che portano degli zaini. Ai tre il poliziotto ...

Manovra - i Cinquestelle alla Ue : resta com'è - Salvini al M5s : 'Se avete cambiato idea basta dirlo' : "La Manovra non si tocca, resta così com'è. La Ue se ne farà una ragione". Lo ha affermato Luigi Paragone del M5s, dopo la lettera di Bruxelles che di fatto boccia il documento. Intanto il ministro e ...

Tensioni nel governo - Salvini : 'M5s cambia idea? Basta dirlo' : "Siamo persone ragionevoli, se i 5 stelle hanno cambiato idea, Basta che lo dicano". Matteo Salvini durante un comizio in Trentino fa il punto sulle Tensioni nel governo e aggiunge: "Ci sediamo al ...

E Fico si scaglia contro Salvini : "Basta paragonarmi a Boldrini" : Che i due non siano proprio l'uno l'alleato ideale dell'altro non è certo oggi che lo si scopre. Anima sinistra del Movimento uno, "sovranista" convinto l'altro. Salvini e Roberto Fico continuano a beccarsi a distanza e l'occasione della "crisi" di governo sulla "manina" sul decreto fiscale è diventata l'occasione perfetta per rinfocolare lo scontro.A lanciare il sasso è il presidente della Camera. "Salvini mi invita a fare il presidente della ...

Salvini : «Basta litigi - domani sarò a Roma per risolvere i problemi» : «Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi». Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è...

Salvini : «Basta litigi domani a Roma per risolvere i problemi» : 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi'. Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è tornato anche sulla questione ...

Salvini : 'Basta litigi domani a Roma per risolvere i problemi' : 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi'. Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è tornato anche sulla questione ...

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

Salvini - domani a Roma - basta litigi : ANSA, - Roma, 19 OTT - "Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul decreto fiscale e il condono. Tutte le ...

Salvini - domani a Roma - basta litigi : ANSA, - Roma, 19 OTT - "Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul decreto fiscale e il condono.

Salvini - domani a Roma - basta litigi : ANSA, - Roma, 19 OTT - "Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul decreto fiscale e il condono. 19 ...

Salvini : 'Basta litigi - domani sarò a Roma per risolvere i problemi' : 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi'. Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è tornato anche sulla questione ...

Salvini : domani a Roma - basta litigi : 11.16 "domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così in una nota il vicepremier Salvini, dopo lo scontro nel governo su dl fiscale e condono. "Non ci sono problemi, la Lega non vuole far saltare questo governo". Il ministro M5S Toninelli:"Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore,domani massimo, e sicuramente risolveremo tutto. A me interessa che si trovi un accordo,che il dl fiscale torni a essere quello della prima ...

Pace Fiscale - Salvini : “Sabato a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi” : Prima il messaggio su Facebook (“Dopo le nuvole torna sempre il sereno“), poi la frase chiara e tonda: “Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi”. Matteo Salvini apre dopo aver espresso l’intenzione di disertare il Consiglio dei ministri convocato per sabato da Giuseppe Conte e la parziale marcia indietro già fatta giovedì sera. Il vicepremier, impegnato nella campagna ...