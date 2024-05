Mbappé lascia il Psg | Ho bisogno di nuove sfide

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Come previsto, Kyliane il Paris Saint-Germain si sono detti addio. L’attaccante francese lo ha ufficializzato con un video pubblicato sui suoi social, in cui annuncia la fine della sua avventura con il club parigino, eliminato dal Borussia Dortmund nelle semifinali di Champions League. “Volevo parlare a tutti. Ho sempre detto che avrei parlato al momento giusto. Volevo dire a tutti che questo è il mio ultimo anno al Psg. Non rinnoverò il mio contratto. Finirò la mia avventura tra poche settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi,” ha esordito Kylian Mbappe che ha, poi, aggiunto: “Sono tante le emozioni, tanti anni in cui ho avuto la possibilità e il grande onore di far parte del più grande club di Francia, che mi hanno permesso di arrivare qui, di fare la mia prima esperienza in un club con tanta pressione e ...