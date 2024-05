Covid – Al Teatro Flavio il docufilm ‘C’era una volta l’Italia’ - ed un dibattito con il Dott Amic - organizzato dal Movimento Siamo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 10 maggio 2024) Come si legge nel programma pubblicato sull’omonimo sito (www..org), “Il programma dinasce dalla analisi dello Stato di cose presente, di cui la vaccinazione è la punta dell’iceberg nero, che ora è noto a tutti, e in tutta la sua pericolosità per il genere Umano. Il suo scopo è definire il quadro storico ed economico generale in cui la pandemia, i vaccinie il green pass si sono inseriti, senza il quale apparirebbero fenomeni isolati, frutto di errori di valutazione o atti compiuti dal Governo con l’intento di tutelare il Popolo. La salvezza del Popolo risiede, al contrario, nella comprensione delle cause da cui gli eventi scaturiscono: solo arrivando alle radici dei fenomeni apparenti è possibile comprendere come agire, per difendere la società dal disegno di schiavizzazione che è in atto, ...