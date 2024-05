Alberto Barbera confermato direttore fino al 2026

(Di venerdì 10 maggio 2024) Era nell’aria e possiamo dire che per il lavoro che ha fatto se lhe meritato tutto. Infatti il Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha approvato la conferma diper l’incarico diartistico del Settore Cinema per gli anni 2025 e: la confermaè stato nominato per i successivi due anni 2025 ein considerazione dei risultati ottenuti nella riconosciuta qualità delle selezioni, nella scoperta e nel lancio internazionale di nuovi talenti, nella diffusione e nella crescita della cultura cinematografica e nell’ampliamento del pubblico, risultati da perseguire anche nel prossimo biennio. Pietrangelo Buttafuoco “Ho provato ...

