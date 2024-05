La donna deceduta si chiamava Beata Boruszkowska, era nata in Polonia ma da anni era residente in Toscana insieme al figlio, che vive in un’altra casa .Continua a leggere

Ragazza trovata morta in casa a Casarano, un’altra perizia: focus sulla memory card del cellulare - Ragazza trovata morta in casa a Casarano, un’altra perizia: focus sulla memory card del cellulare - Disposta una nuova perizia su una memory card e sulla sim rinvenute nel cellulare di Roberta Bertacchi, la 26enne originaria di Ruffano, trovata morta all'alba del 6 gennaio scorso nella ...

Donna morta per soffocamento a Fiumicino: figlia portata in caserma, si segue la pista dell'omicidio - Donna morta per soffocamento a Fiumicino: figlia portata in caserma, si segue la pista dell'omicidio - Polidoro, frazione di Fiumicino: donna morta a causa di un soffocamento, ipotesi omicidio. Ascoltata la figlia che è stata portata in caserma ...

Processo Amato, scontro in aula, la famiglia di Isabella Linsalata: “Mai abusato di farmaci, la offendete” - Processo Amato, scontro in aula, la famiglia di Isabella Linsalata: “Mai abusato di farmaci, la offendete” - Scontro nell'aula di tribunale tra accusa e difesa sul caso di Isabella Linsalata, trovata morta nell'ottobre 2021, tre settimane dopo l'anziana madre ...